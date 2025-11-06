В Москве осматривают шесть человек после ДТП с маршруткой и автобусом

На месте работают сотрудники ГАИ, причины и обстоятельства устанавливаются

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Два транспортных средства столкнулись на Ленинградском шоссе в Москве, медики осматривают шесть человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Около 08:40 мск на Ленинградском шоссе в районе дома 71 произошло столкновение двух транспортных средств. Предварительно, в результате шесть человек осматривают медики", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники ГАИ, причины и обстоятельства устанавливаются.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что водитель маршрутного автобуса наехал на стоящий на остановке автобус. Движение автотранспорта затруднено.