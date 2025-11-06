В Якутске потушили пожар в доме, где погибли три человека

Огонь повредил две квартиры и подъезд

ЯКУТСК, 6 ноября. /ТАСС/. Спасатели потушили пожар в двухэтажном деревянном доме в Якутске. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Якутии.

"Пожар в жилом доме по ул. Халтурина в Якутске полностью ликвидирован. Огнем повреждены две квартиры и подъезд. С места пожара спасены два человека, эвакуированы еще восемь", - сообщили в ведомстве.

Причина произошедшего будет установлена дознавателями МЧС России.

Ранее в ГУ МЧС по республике сообщили, что огонь распространился на площадь 50 кв. м. При пожаре погибли трое человек, в том числе дети 11 и 14 лет, один взрослый пострадал. В тушении были задействованы 54 специалиста и 13 единиц техники. Следователи проводят проверку.

В доме 1971 года постройки прописаны 24 семьи. Погорельцам, по словам главы города Якутска Евгения Григорьева, предоставят временное жилье в маневренном фонде.