В Туве в ДТП погибли пять человек

Еще пять пострадали

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. В ДТП на федеральной трассе Р-257 "Енисей" пять человек погибли, еще пять получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ по Республике Тыва.

"6 ноября в 13:10 (08:10 мск) в дежурную группу поступило сообщение о столкновении двух транспортных средств Toyota Wish и Toyota Voxy на 840-м км автодороги Р-257 "Енисей". <…> В результате ДТП на месте происшествия погибли 5 человек, двое пострадавших доставлены в реанимационное отделение республиканской больницы №1 Кызыла, троим оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель Toyota Wish выехал на встречную полосу и столкнулся с автомашиной Toyota Voxy. Обстоятельства аварии выясняются.