Sky: пираты захватили танкер у берегов Сомали

Судно направлялось из индийского города Сикка в южноафриканский Дурбан

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 6 ноября. /ТАСС/. Пираты захватили танкер под флагом Мальты у берегов Сомали. Об этом сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на компанию Ambrey, специализирующуюся на морской безопасности.

По ее данным, судно направлялось из индийского города Сикка в южноафриканский Дурбан. Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) также подтвердил факт инцидента.

Согласно UKMTO, находившиеся на маломерном судне, приблизившимся к танкеру, "открыли огонь из стрелкового оружия и РПГ". Отмечается, что "члены экипажа маломерного судна поднялись на борт" танкера. В UKMTO указали, что инцидент произошел в 560 морских милях к юго-востоку от сомалийского города Эйль, расположенного на побережье Индийского океана.