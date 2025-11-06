В Белгородской области мужчину обвинили в связи с украинскими спецслужбами

Он передавал информацию о местах дислокации военнослужащих РФ

БЕЛГОРОД, 6 ноября. /ТАСС/. Уроженец Черкасской области Украины обвиняется в съемке и передаче украинским спецслужбам мест дислокации военнослужащих и фортификационных сооружений ВС РФ, а также в хранении взрывного устройства в собственном доме в Белгородской области, ему может грозить пожизненное лишение свободы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

"В отношении фигуранта расследовано уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), по п. "а", "в" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение, перевозка взрывных устройств). <...> Максимальная санкция указанных статей предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы", - рассказали в пресс-службе.

Следственным отделом УФСБ России по Белгородской области установлено, что в мае 2023 года мужчина по предложению родственника - сотрудника Министерства обороны Украины - снимал на видеорегистратор автомобиля фортификационные сооружения ВС РФ, скопления российских военнослужащих и места их дислокации в приграничье, передавая записи украинским спецслужбам. По информации УФСБ по региону, полученные данные использовались для подрыва боеспособности группировки войск прикрытия государственной границы РФ во время вторжения украинской ДРГ на территорию Грайворонского округа.

Также по заданию украинских спецслужб мужчина приобрел самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия с поражающими элементами в виде саморезов, винтов и гаек, которое он незаконно хранил у себя дома.

Отмечается, что прокуратурой утверждено обвинительное заключение, материалы дела направлены в суд.