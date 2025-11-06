Рэпер Obe1Kanobe признал вину в покушении на сбыт наркотиков
Редакция сайта ТАСС
09:48
обновлено 09:50
МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Видновский городской суд Московской области приступил к рассмотрению уголовного дела о покушении на сбыт наркотиков в отношении рэпера Никиты Вартикова, известного как Obe1Kanobe. Как сообщил ТАСС один из участников процесса, музыкант полностью признал свою вину, но считает это частью сценического образа.
"Никита Вартиков признал вину по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков. Однако вмененное в вину преступление подсудимый считает частью его сценического образа", - сказал собеседник агентства.