Рэпер Obe1Kanobe признал вину в покушении на сбыт наркотиков

При этом музыкант считает вменяемое ему преступление частью сценического образа

Редакция сайта ТАСС

Никита Вартиков (Obe1Kanobe) © Страница obe1kanobe_hf в социальных сетях

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Видновский городской суд Московской области приступил к рассмотрению уголовного дела о покушении на сбыт наркотиков в отношении рэпера Никиты Вартикова, известного как Obe1Kanobe. Как сообщил ТАСС один из участников процесса, музыкант полностью признал свою вину, но считает это частью сценического образа.

"Никита Вартиков признал вину по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков. Однако вмененное в вину преступление подсудимый считает частью его сценического образа", - сказал собеседник агентства.