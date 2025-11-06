Бывшему директору "Титановой долины" смягчили наказание

Артемия Кызласова признали виновным в получении взятки в особо крупном размере

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Суд заменил неотбытую часть наказания экс-директору "Титановой долины" Артемию Кызласову, признанному виновным в получении взятки в особо крупном размере, на принудительные работы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

В июле 2021 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил Кызласова к 10 годам колонии строгого режима по делу о получении взятки в особо крупном размере и штрафу в 3 млн рублей.

"Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы заменил Артемию Кызласову неотбытую часть наказания - 4 года 9 месяцев 5 дней - на принудительные работы", - говорится в сообщении.

В сентябре 2025 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга не удовлетворил ходатайство о замене неотбытой части срока Кызласову более мягким видом наказания. Его адвокат подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд.