В Петербурге осудили двух поджигателей покрышек в доме на Лиговском проспекте

При пожаре погиб 39-летний мужчина

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге отправил в колонию двух человек, которые подожгли квартиру на Лиговском проспекте с помощью автомобильных покрышек, в результате чего при пожаре погиб 39-летний мужчина. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Виталия Гусева и Яна Крымского. <…> Суд назначил наказание Крымскому в виде 14 лет в ИК строгого режима, Гусеву - 12 лет в ИК особого режима", - говорится в сообщении.

Неустановленное лицо, имеющее собственные мотивы, приняло решение об убийстве лиц, зарегистрированных и проживающих в квартире дома №247, лит. А по Лиговскому проспекту. "Заказчик" нашел Крымского, который привлек Гусева, и сообщил им адрес квартиры, зарегистрированных и проживающих в ней жильцов, которых необходимо было убить, уничтожить и повредить их имущество. Далее Крымский и Гусев взяли три автомобильные покрышки и не менее двух литров автомобильного бензина, которые ошибочно перенесли на лестничную площадку третьего этажа дома 237, вместо указанной двери квартиры дома 247. После этого фигуранты совершили поджог, Крымский фиксировал свои действия на мобильный телефон, а Гусев наблюдал. После поджога фигуранты покинули место преступления.

В результате умер мужчина, находившийся в одной из квартир, один человек получил легкий вред здоровью, еще двое получили повреждения, не причинившие вред здоровью. Кроме того, оказались заблокированными внутри квартир 13 человек. Также было уничтожено и повреждено имущество проживающих в многоквартирном доме на общую сумму более 3 млн рублей, а также имущество ООО "Жилкомсервис №1 Фрунзенского района" на сумму свыше 1,2 млн рублей и имущество Северо-Западной транспортной прокуратуры более чем на 1,6 млн рублей.

Вознаграждение фигуранты не смогли получить, так как были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Крымский вину не признал. Гусев признал вину в совершении поджога, однако умысла на убийство не имел.

Гражданские иски удовлетворены частично, с фигурантов в пользу потерпевших солидарно взыскано 2,6 млн рублей. Также в пользу одной из потерпевших с Крымского взыскано 500 тыс. рублей, с Гусева 200 тыс. рублей.