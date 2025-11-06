В Томске экс-сотрудников управления Ростехнадзора осудили за взятки

Мужчины выдавали разрешения на допуск к эксплуатации энергоустановок

Редакция сайта ТАСС

ТОМСК, 6 ноября. /ТАСС/. В Томске двух бывших сотрудников Сибирского управления Ростехнадзора приговорили к 9 годам 6 месяцам и 8 годам колонии строгого режима за взятки на общую сумму 720 тыс. рублей. Им также надо будет выплатить более 16 млн рублей штрафов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Томской области.

"Кировский районный суд г. Томска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывших сотрудников Сибирского управления Ростехнадзора. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по п. "а", п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Уголовное дело было возбуждено по материалам регионального управления Федеральной службы безопасности", - сказано в сообщении.

В суде установили, что в 2020-2023 годах двое осужденных - замруководителя и начальник одного из отделов Сибирского управления Ростехнадзора - совместно с инспектором получили от коммерческой организации взятку в общей сумме 645 тыс. рублей. За это мужчины выдавали разрешения на допуск к эксплуатации принадлежащих юрлицу энергоустановок. Также в 2020-2023 годах начальник отдела совместно с тем же инспектором получали от сотрудников этой же коммерческой организации взятки за незаконное оказание помощи при прохождении ими проверок знаний норм и правил в области энергетического надзора. Сумма взяток составила 75 тыс. рублей.

"Суд приговорил бывшего заместителя руководителя управления к 9 годам 6 месяцам лишения свободы, начальника отдела - к 8 годам лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, и обоим после освобождения из нее на 5 лет и 4 года соответственно запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти либо выполнением в них организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий. Помимо этого, они должны будут заплатить штрафы в общей сумме более 16 млн рублей", - сказано в сообщении.

В прокуратуре отметили, что третий фигурант (инспектор) заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Ранее его осудили на пять лет лишения свободы условно.