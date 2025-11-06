На Украине с начала года передали в суд более 6,5 тыс. дел о коррупции

Среди обвиняемых 5 депутатов украинского парламента, 4 бывших членов правительства, 21 судья и 1 197 сотрудников правоохранительных органов

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Более 6,5 тыс. дел о коррупции передано в украинские суды с начала текущего года, в числе обвиняемых значатся депутаты Верховной рады. Об этом сообщило Государственное бюро расследований Украины (ГБР).

"[Ведомство] системно усиливает работу по разоблачению коррупционных и служебных преступлений. <...> За январь - октябрь 2025 года работники ГБР завершили досудебное расследование и направили в суд более 6,5 тыс. обвинительных актов в отношении 6,9 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди них 5 депутатов украинского парламента, 4 бывших членов правительства, 21 судья, 1 197 сотрудников правоохранительных органов.

Вопрос борьбы с коррупцией стоит на Украине очень остро. Западные партнеры, от финансовой и военной помощи которых зависит Киев, ожидают от украинских властей реальных результатов, а также настаивают на большей автономии антикоррупционных органов. Политики из США и ЕС заявляют, что будут жестко контролировать расходование выделяемых Украине средств. Согласно оценкам наблюдателей, экспертов и украинских СМИ, действия властей страны, преподносящиеся как "борьба с коррупцией", являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков, а сама коррупция продолжает процветать почти во всех сферах.