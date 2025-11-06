В Приангарье депутата гордумы задержали по подозрению в мошенничестве

Своими действиями чиновник причинил бюджету ущерб в 59 млн рублей

ИРКУТСК, 6 ноября. /ТАСС/. Депутат думы города Усолье-Сибирское в Иркутской области задержан по подозрению в мошенничестве с аварийным жильем. Бюджету нанесен ущерб в 59 млн рублей, сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Иркутской области.

"Руководителем СУ СК России по Иркутской области по материалам УФСБ России по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего руководителя строительной компании, являющегося депутатом Думы города Усолье-Сибирское. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). <…> По месту работы и жительства подозреваемого проведены обыски. Мужчина допрошен и задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.

В СК не назвали имя подозреваемого, однако в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что речь идет о Дмитрии Сухареве.

По версии следствия, подозреваемый, являясь руководителем строительной компании в Усолье-Сибирском, заключил с администрацией города контракты на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

"В период с 2023 по 2024 год фигурант предоставил заказчику заведомо ложные заключения кадастровых инженеров об объемах и видах выполненных работ. На основании этих документов комитет по городскому хозяйству перечислил компании авансы, в то время как жилые помещения не были сданы в установленный срок. Заказчик в одностороннем порядке расторг контракты и потребовал возврат долга и неустойки, которые не были возвращены. Действиями чиновника городскому бюджету был причинен материальный ущерб на общую сумму более 59 млн рублей", - пояснили в СК. В результате этого граждане, которые должны были переселяться из аварийного жилья, своевременно не получили свои квартиры.