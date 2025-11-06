ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

Замглавы Ревды Свердловской области арестовали за взятку

По версии следствия, Юлия Анциферова незаконно получила более 150 тыс. рублей
Редакция сайта ТАСС
10:30

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 января 2026 года заместителю главы администрации Ревды Свердловской области Юлии Анциферовой, обвиняемой в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"По версии органов предварительного следствия, заместитель главы администрации городского округа Ревда [Юлия] Анциферова получила взятку в сумме более 150 тыс. рублей за предварительное согласование предоставления в собственность земельных участков, а также содействие в получении постановлений администрации ГО Ревда о предварительном согласовании <...>. Судом в отношении Анциферовой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 4 января 2026 года", - говорится в сообщении.

Фигурантка обвиняется по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере). Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами. 

РоссияСвердловская область