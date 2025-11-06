Замглавы Ревды Свердловской области арестовали за взятку

По версии следствия, Юлия Анциферова незаконно получила более 150 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 января 2026 года заместителю главы администрации Ревды Свердловской области Юлии Анциферовой, обвиняемой в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"По версии органов предварительного следствия, заместитель главы администрации городского округа Ревда [Юлия] Анциферова получила взятку в сумме более 150 тыс. рублей за предварительное согласование предоставления в собственность земельных участков, а также содействие в получении постановлений администрации ГО Ревда о предварительном согласовании <...>. Судом в отношении Анциферовой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 4 января 2026 года", - говорится в сообщении.

Фигурантка обвиняется по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере). Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.