ТАСС: в Киеве при возложении цветов избили активистку Бережную

По словам собеседника агентства, полицейские увезли правозащитницу в неизвестном направлении

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Полицейские в Киеве в день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков избили и увезли в неизвестном направлении украинскую правозащитницу Елену Бережную, ранее выпущенную под залог. Об этом сообщил ТАСС источник в ее окружении.

"Только что в Киеве в день освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков на возложении цветов в парке Славы у Вечного огня отпущенную недавно под залог политзаключенную Елену Бережную избили полицейские в форме и по гражданке, схватили и увезли в неизвестном направлении. Бережная должна была встретиться для возложения цветов с братьями Кононовичами. Они пришли на место, когда ее уже увозили", - сказал собеседник агентства.

В июне Бережная, приговоренная в Киеве к 14 годам лишения свободы по обвинению в госизмене, вышла из СИЗО под залог в связи с ухудшением здоровья, в мае она перенесла инсульт. Она была задержана в середине марта 2022 года и только в середине декабря 2024 года Соломенский районный суд Киева приговорил ее к 14 годам лишения свободы. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук тогда рассказал, что Бережная активно занималась правозащитной деятельностью, рассказывала в различных международных институциях, таких как ООН, Европарламент, ЕСПЧ, ОБСЕ и других, о преследованиях на Украине.

Активистка Бережная с 2014 года выступала против репрессивной политики киевского режима, преследования священников, прихожан канонической Украинской православной церкви, героизации нацизма и его пособников.