Директора клиники пластической хирургии в Москве обвинили в торговле детьми

Речь идет о клинике New Me

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Директор столичной клиники пластической хирургии New Me Дарина Рубинина обвиняется в торговле детьми, следствие просит Тверской суд Москвы избрать в отношении обвиняемой меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Рубининой предъявлено обвинение по п. "а"," б" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торгoвля людьми, совершенная в отношении несoвершеннолетних). В ближайшее время суд решит вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде запрета определенных действий", - сообщили в суде.

Ранее Тверской суд Москвы арестовал председателя и клинического психолога Межрегиональной общественной организации по защите семейных ценностей "Содружество семей, семей с детьми и социально незащищенных слоев населения" Ирину Рудницкую. Женщина полностью признала вину по делу о торговле несовершеннолетними, а также раскаивается в содеянном и готова сотрудничать со следствием.

Вместе с ней по делу были арестованы еще два человека. Как уточняли ТАСС в правоохранительных органах, столичный суд отправил в СИЗО в рамках предварительного следствия предпринимателя из Подмосковья, а также женщину, чей ребенок мог быть продан в другую семью.

Уголовное дело в отношении Рудницкой и еще одного фигуранта было возбуждено в конце августа этого года. Из документов следует, что на иждивении у женщины 12 детей - от 3 до 17 лет. Санкция вмененной Рудницкой и еще двум обвиняемым статьи 127.1 УК РФ (торговля детьми) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.