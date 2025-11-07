В ЦАР с 2024 года выявили шестерых западных шпионов

В частности, в конце мая 2024 года арестовали бельгийско-португальского гражданина и сотрудника американской НПО FHI 360 Мартина Жозефа Фигейра, рассказал директор Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Шесть западных шпионов были вычислены и задержаны силовыми структурами Центрально-Африканской Республики (ЦАР) с 2024 года. Об этом ТАСС сообщил директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

"В конце мая 2024 года в Центрально-Африканской Республике был арестован бельгийско-португальский гражданин и сотрудник американской НПО FHI 360 Мартин Жозеф Фигейра, уличенный в шпионаже и в связях с боевиками для создания крупной террористической сети во всем регионе и приговоренный 4 ноября к 10 годам каторги", - рассказал Иванов.

Он также причислил к западным шпионам двух французских наемников Османи Самира Антонио и Бенсала Хасаде, бывшего центральноафриканского министра с французским гражданством Армеля Сайо, а также братьев одного из лидеров оппозиции Анри-Мари Дондра Кристиана и Эусеба Дондра.

Ранее ТАСС со ссылкой на СОМБ сообщал, что российские инструкторы совместно с солдатами Вооруженных сил Центрально-Африканской Республики (FACA ЦАР) уничтожили группу из 17 боевиков близ Буара (префектура Нана-Мамбере).