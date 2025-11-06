В Якутске завели дело после гибели трех человек при пожаре

Жертвами возгорания стали женщина и двое детей

Редакция сайта ТАСС

© СУ СК России по Республике Саха (Якутия)/ ТАСС

ЯКУТСК, 6 ноября. /ТАСС/. Следственный отдел по Якутску завел уголовное дело после гибели трех человек при пожаре в двухэтажном доме, сообщает СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия) в своем Telegram-канале.

"Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности трем лицам)", - сказано в сообщении.

6 ноября в жилом многоэтажном доме на улице Халтурина в Якутске произошло возгорание, при котором погибли женщина и двое мальчиков 11 и 14 лет. По делу проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, причины возгорания. Изъяты предметы, имеющие значение для расследования, назначены необходимые экспертизы.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.