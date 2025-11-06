ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

В Якутске завели дело после гибели трех человек при пожаре

Жертвами возгорания стали женщина и двое детей
Редакция сайта ТАСС
13:40
СУ СК России по Республике Саха (Якутия)/ ТАСС
© СУ СК России по Республике Саха (Якутия)/ ТАСС

ЯКУТСК, 6 ноября. /ТАСС/. Следственный отдел по Якутску завел уголовное дело после гибели трех человек при пожаре в двухэтажном доме, сообщает СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия) в своем Telegram-канале.

"Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности трем лицам)", - сказано в сообщении.

6 ноября в жилом многоэтажном доме на улице Халтурина в Якутске произошло возгорание, при котором погибли женщина и двое мальчиков 11 и 14 лет. По делу проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, причины возгорания. Изъяты предметы, имеющие значение для расследования, назначены необходимые экспертизы.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления. 

РоссияРеспублика Саха (Якутия)