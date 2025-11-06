В Москве водителя такси задержали за сексуальное насилие над пассажиркой

С фигурантом проведены необходимые следственные действия, ему предъявлено обвинение

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Водитель такси задержан за совершения насилия сексуального характера в отношении 18-летней пассажирки в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

"Возбуждено уголовное дело в отношении водителя столичного такси. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). <…> Фигурант оперативно задержан. С ним проведены необходимые следственные действия, ему предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 4 ноября фигурант, воспользовавшись отсутствием поблизости посторонних и применяя насилие, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 18-летней пассажирки. После совершенного преступления мужчина скрылся с места происшествия, а потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.