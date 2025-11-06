В частном секторе Каховки нашли неразорвавшиеся кассетные боеприпасы

Один из них застрял в фасаде жилого дома

ГЕНИЧЕСК, 6 ноября. /ТАСС/. Неразорвавшиеся кассетные боеприпасы обнаружили в частном секторе микрорайона Сосновка города Каховки Херсонской области, их обезвредили саперы. Об этом сообщил глава Каховского округа Павел Филипчук.

"Микрорайон Сосновка. Обнаружено два неразорвавшихся боеприпаса от кассетных снарядов. Один застрял в фасаде жилого дома. Второй упал в огород рядом с домом. Саперы быстро выехали на место, снаряды обезврежены", - написал он в своем Telegram-канале.

Филипчук призвал жителей округа к бдительности.