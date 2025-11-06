Сына экс-главы УМВД Краснодара осудили за второе ДТП со смертельным исходом

Александру Семенову назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы

КРАСНОДАР, 6 ноября. /ТАСС/. Геленджикский городской суд признал виновным в совершении ДТП со смертельным исходом в 2023 году Александра Семенова, назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

"Судом Семенов признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в колонии-поселении, куда ему надлежит следовать под конвоем", - говорится в сообщении. Там добавили, что суд удовлетворил и гражданские иски потерпевших, постановив взыскать с него 8,5 млн рублей компенсации морального вреда.

Уголовное дело расследовалось первым отделом по расследованию особо важных дел СК РФ по краю. ДТП произошло 18 марта 2023 года в Геленджике в районе Тонкого мыса. В СУ СК РФ по региону сообщили, что 23-летний водитель Mercedes-Benz, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную скорость, съехал с дороги и столкнулся с препятствием. В результате ДТП 23-летняя пассажирка автомобиля, находившаяся на переднем пассажирском сиденье, через несколько дней от полученных травм умерла в лечебном учреждении.

Это второе ДТП со смертельным исходом, совершенное Семеновым. Ранее он был осужден за совершение ДТП на улице Дзержинского в Краснодаре в июне 2017 года. Тогда 17-летний подросток без водительских прав, управляя автомобилем Land Rover, столкнулся со стоящим автомобилем дорожно-строительного управления, который по инерции сбил пятерых рабочих. При этом перед местом ДТП имелись знаки, предупреждающие о проведении дорожных работ. Иномарку отбросило на стоящий автомобиль ВАЗ-21120, после чего машина загорелась. Один человек погиб на месте, еще четверо, а также сам виновник аварии были госпитализированы. Экспертиза показала наличие алкоголя в крови подростка.

Приговор в отношении него был вынесен судом в 2018 году, тогда ему было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишения права управления транспортным средством на один год.

Ранее СМИ сообщали, что виновник ДТП - сын бывшего начальника УМВД по Краснодару Александра Семенова и экс-депутата гордумы Краснодара Ольги Семеновой. Семенов возглавлял управление до 2011 года.