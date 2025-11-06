Число погибших в ДТП в Туве выросло до шести

В реанимации от тяжести полученных травм умер 17-летний подросток

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Число погибших в ДТП на федеральной трассе Р-257 "Енисей" в Туве выросло до шести. Об этом сообщает пресс-служба правительства Республики Тыва.

Днем 6 ноября на федеральной трассе Р-257 "Енисей" столкнулись два автомобиля. Первоначально сообщалось о пяти погибших и пяти пострадавших.

"По предварительным данным, водитель Toyota Wish, направлявшийся в сторону Шагонара, выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем Toyota Voxy. Скорость, с которой двигались оба автомобиля, еще предстоит установить. На месте погибли сразу пять человек, позднее в реанимации от тяжести полученных травм скончался еще один - 17-летний юноша", - говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП выясняются. По информации Миндортранса Тувы, на момент ДТП покрытие дороги уже было очищено спецтехникой и обработано противогололедными материалами. Накануне в Туве на дорогах образовался гололед и снежный накат.