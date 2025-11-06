Созданный Ходорковским лицей-интернат обратили в доход государства

Решение вступает в силу немедленно

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и обратил в доход государства лицей-интернат "Подмосковный", созданный экс-владельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским (признан иноагентом) и фактически ему принадлежащий. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Исковое заявление заместителя генерального прокурора РФ - удовлетворить. Имущество общеобразовательного учреждения "Лицей-интернат "Подмосковный" обратить в доход государства", - огласила решение судья, подчеркнув, что оно вступает в силу немедленно.

Согласно требованиям Генпрокуратуры, данное имущество фактически принадлежит должникам по исполнительному производству Ходорковскому и бывшему руководителю финансового объединения Menatep Платону Лебедеву. В рамках подготовки иска судом был наложен обеспечительный арест на движимое и недвижимое имущество. Лицей расположен в поселке Караллово Одинцовского района Московской области, в собственности находятся 86 га земли, 5 жилых и 40 нежилых помещений (свыше 25 тыс. кв. м) кадастровой стоимостью 1,25 млрд рублей.

В исковых требованиях также было отмечено, что учредителем лицея с 2004 года значится международная коммерческая компания "Йенсен корт лтд", сделано это с целью сокрытия сведений о его фактических владельцах - Ходорковском и Лебедеве. В то же время финансирование лицея осуществляется за счет средств "Фонда Ходорковского" (признан нежелательным в РФ). Образовательный процесс в лицее осуществляет педагогический состав, прошедший подготовку за рубежом. Интерьер учреждения оформлен изображениями Ходорковского, где он представлен как политик и меценат. В иске указано, что в целях содействия враждебным режимам Ходорковский с использованием подконтрольных фондов Future of Russia Foundation, Russian America For Democracy In Russia Inc. осуществляет поддержку антироссийских санкций и финансирует вооруженные формирования украинских неонацистов. Кроме того, Ходорковский остается должником по налогам. В отношении него открыто исполнительное производство.

В отношении Ходорковского и Лебедева расследовались два уголовных дела. По первому из них в мае 2005 года они были приговорены Мещанским судом Москвы к 9 годам лишения свободы за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. По второму делу 30 декабря 2010 года Хамовнический суд Москвы признал их виновными по статьям о хищении и легализации денежных средств, полученных преступным путем, приговорив к 14 годам лишения свободы в колонии общего режима с учетом наказания, назначенного по первому приговору. Ходорковский был помилован президентом РФ и 20 декабря 2013 года освобожден из колонии. 23 декабря 2015-го его вновь заочно арестовали и объявили в международный розыск по обвинению в убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.