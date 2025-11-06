Паром из Трабзона не смог высадить пассажиров в Сочи из-за отсутствия разрешения

На судне находится 20 пассажиров

СОЧИ, 6 ноября. /ТАСС/. Паром Sea Bridge, прибывший к берегам Сочи из турецкого Трабзона, спустя 11 часов не смог высадить 20 пассажиров из-за отсутствия разрешения на вход на территорию РФ. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Судно вышло в среду в 21:40 по местному времени (совпадает с московским) и встало на рейд в Сочи утром в четверг, ожидая согласования на заход в порт. На борту парома находятся около двух десятков пассажиров, в частном порядке купивших билеты на этот рейс.

"Первый паром из турецкого Трабзона, который должен был восстановить морское сообщение спустя несколько лет, не смог высадить пассажиров. Российская сторона не приняла Sea Bridge, поскольку у него нет разрешения на вход на территорию РФ, и более того, сам порт Сочи был закрыт для учений до 12:00", - говорится в сообщении.

В ассоциации уточнили, что паром около 10:00 мск прибыл в район порта Сочи и находился на рейде. В данный момент на судне находится 20 пассажиров - 2 гражданина Турции и 18 граждан РФ.

Ранее паром совершил тестовый рейс из Трабзона в Сочи, но был возвращен из-за проблем с безопасностью. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил 16 октября ТАСС, что тестовый рейс парома Sea Bridge был совершен в Сочи без согласия со стороны властей региона. По его словам, "запуск регулярного сообщения является преждевременным и небезопасным". Он отметил, что "на всех предварительных встречах вместе с профильными ведомствами и органами безопасности доносилась эта позиция" руководства региона, но "несмотря на это инициатор перевозки старается запустить паром в работу и получил разрешение в Росморречфлоте".

Паромное сообщение между Сочи и Трабзоном возобновилось спустя 14 лет. Последний паром по этой линии ходил в 2011 году. С 1993 по 2011 год использовалось пять пассажирских паромов. Планируется, что после возобновления сообщения на первом этапе паром будет перевозить только пассажиров. В перспективе на борт будет приниматься еще и автотранспорт.