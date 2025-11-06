Прокуратура Дагестана подтвердила отравление трех человек угарным газом

Среди пострадавших двое детей

МАХАЧКАЛА, 6 ноября./ТАСС/. Три человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом в Буйнакском районе Дагестана. Об этом сообщила республиканская прокуратура.

"По предварительным данным, 6 ноября 2025 года в частном доме в селе Чанкурбе Буйнакского района отравились угарным газом три человека, в том числе двое детей. Прокуратурой организована проверка", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что причины и обстоятельства произошедшего будут установлены. "По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о внесении актов прокурорского реагирования. На контроле надзорного ведомства ход и результаты процессуальной проверки по данному факту", - добавили в прокуратуре.