Болгарская полиция обнаружила кражу дизельного топлива из трубопровода "Лукойла"

Задержаны четверо подозреваемых, конфисковано около семи тонн продукта

СОФИЯ, 6 ноября. /ТАСС/. Полиция в болгарском городе Стара-Загора обезвредила преступную группу, воровавшую дизельное топливо из трубопровода компании "Лукойл". По предварительным данным, ущерб составил около €500 тыс.

Как сообщает Болгарское национальное телевидение со ссылкой на полицию, задержаны четверо подозреваемых, которые установили на трубопроводе кран и около месяца сливали топливо в специально установленную цистерну, а затем перекачивали его в баки вместимостью в одну тонну и в ночные часы вывозили их на джипах для дальнейшей продажи.

"Интересно, что юридическое лицо ничего не знало о повреждении трубопровода, информация о краже поступила в полицию оперативным путем. На данный момент конфисковано около 7 тонн дизельного топлива", - сообщил представитель прокуратуры Митко Игнатов.

Расследование происшествия продолжается.