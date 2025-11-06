В Киеве и других регионах Украины объявляли воздушную тревогу

Сирены отключили в Житомирской, Киевской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Воздушная тревога действовала в Киеве, Киевской области и других регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Помимо столицы Украины и Киевской области, предупреждение об угрозе с воздуха действовало в Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Позже тревогу отменили в Киеве и других регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Помимо столицы Украины, предупреждения об угрозе с воздуха перестали действовать в Житомирской, Киевской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях. В красной зоне остаются Днепропетровская, Полтавская, Сумская и Харьковская области Украины.