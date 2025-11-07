Экс-командующий 58-й армией Попов будет делать в колонии сети от дронов

Адвокат Сергей Буйновский также сообщил, что Попов готовится к кассационному обжалованию приговора

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Алексей Потицкий/. Бывший командующий 58-й армией Иван Попов, прибывший в колонию в Подмосковье для дальнейшего отбывания 5-летнего срока за мошенничество и служебный подлог, будет делать сети для защиты от украинских дронов. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Буйновский.

"Сегодня Иван Иванович выходит на работу в колонии, куда он прибыл для отбытия наказания, где будет заниматься изготовлением сетей для защиты от украинских дронов для спецоперации", - сказал защитник.

По его словам, самочувствие у Попова удовлетворительное, в настоящее время он готовится к кассационному обжалованию и "выражает огромную благодарность всем, кто его поддерживает в этой ситуации". Попов был этапирован в конце сентября из следственного изолятора Тамбова для дальнейшего отбытия наказания в колонию общего режима, которая находится Коломне.

Второй Западный окружной военный суд в конце июля признал законным приговор Тамбовского гарнизонного военного суда, который приговорил к 5 годам колонии бывшего командующего 58-й армии генерал-майора Попова, признав его виновным в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. Попов был также лишен воинского звания. Срок наказания у осужденного заканчивается в конце мая 2029 года.

Иван Попов и бизнесмен Сергей Моисеев признаны гарнизонным судом виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а Попов еще и в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Суд зачел в срок наказания обоим фигурантам время, которое они провели в СИЗО и под домашним арестом, оставив под арестом их имущество для обеспечения назначенного штрафа, а также взыскал с каждого процессуальные издержки. Уголовное дело слушалось в Тамбове в закрытом режиме почти полгода и закончилось вынесением обвинительного приговора 24 апреля.

Следствием и судом установлено, что в период с января по июнь 2023 года Попов и бывший заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Олег Цоков организовали хищение более 1,7 тыс. тонн изделий из металлопроката военного назначения, а также внесли в официальные документы заведомо ложные сведения об их поступлении в воинские части. Следствие считает, что Попов и Цоков привлекли к преступной деятельности Моисеева, который реализовал похищенный металлопрокат. В результате хищения государству причинен ущерб на сумму свыше 100 млн рублей. Уголовное преследование Цокова прекращено в связи с его смертью. Попов вину не признал. Власти Запорожской области отказались считать себя потерпевшими по делу.