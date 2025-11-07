Молния

Организатор Telegram-бота Userbox обжаловал свой арест

Суд арестовал его по делу о незаконном использовании и передаче информации, содержащей персональные данные

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Организатор и владелец одного из крупнейших русскоязычных Telegram-ботов Userbox Игорь Морозкин обжаловал решение об аресте по делу о незаконном использовании и передаче компьютерной информации, содержащей персональные данные. Это следует из судебных материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

"Поступила апелляционная жалоба на избрание в отношении Игоря Морозкина меры пресечения в виде ареста", - сказано в материалах. Она будет рассмотрена Тверским районным судом Москвы.