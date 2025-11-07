ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Над регионами России за ночь сбили 11 украинских БПЛА

Из них пять беспилотников уничтожили над Республикой Крым
Редакция сайта ТАСС
04:11
обновлено 04:16
© Виталий Невар/ ТАСС, архив

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. За ночь силы противовоздушной обороны сбили 11 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурные средства ПВО нейтрализовали 11 украинских беспилотных воздушных аппаратов самолетного типа в течение прошедшей ночи", - уточнили в ведомстве. Из них, по данным Минобороны, 5 БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым, 3 - над Брянской областью, 2 - над Курской областью и один - над Калужской областью. 

