Над регионами России за ночь сбили 11 украинских БПЛА
04:11
обновлено 04:16
МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. За ночь силы противовоздушной обороны сбили 11 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
"Дежурные средства ПВО нейтрализовали 11 украинских беспилотных воздушных аппаратов самолетного типа в течение прошедшей ночи", - уточнили в ведомстве. Из них, по данным Минобороны, 5 БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым, 3 - над Брянской областью, 2 - над Курской областью и один - над Калужской областью.