В Новосибирской области при пожаре погиб человек

Еще шестеро пострадали

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 7 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в селе Улыбино Новосибирской области. В результате погиб один человек и еще шестеро пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Во время пожара пострадали семь человек, из них - один погиб до прибытия скорой помощи, двое находятся в отделении реанимации Искитимской ЦРБ, один - в отделении травматологии в состоянии средней степени тяжести. Три человека отправлены на амбулаторное лечение, их жизни ничего не угрожает. На месте работали две бригады скорой медицинской помощи", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения области Ростислава Заблоцкого.

Как сообщили в региональном следственном управлении СК России, при пожаре погибла 12-летняя девочка. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи совместно с сотрудниками МЧС проводят осмотр места происшествия, устанавливают источник возгорания, назначена судебная экспертиза для установления причин смерти ребенка. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре района.