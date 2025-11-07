В ЯНАО власти выплатили компенсацию за нападение собаки на ребенка

Сумма выплаты составила 55 тыс. рублей

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Суд в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) удовлетворил требования о взыскании в пользу ребенка компенсации за укус безнадзорной собаки. Администрация выплатила более 50 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, что в апреле 2025 года в селе Красноселькуп Красноселькупского района бездомная собака укусила мальчика за подбородок, причинив ему боль и нравственные страдания. Это произошло, как отметили в ведомстве, в результате ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления обязанностей по отлову безнадзорных животных.

"В этой связи прокурор направил иск в суд о взыскании с местной администрации в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда. Требования прокурора судом удовлетворены. В текущий момент решение вступило в законную силу и исполнено, выплачена компенсация в размере 55 тыс. рублей", - говорится в сообщении.