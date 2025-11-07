В Новом Уренгое при пожаре погибли два человека

По факту происшествия прокуратура организовала проверку

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа, прокуратура организовала проверку, сообщили в ведомстве.

"По поручению прокуратуры автономного округа организована проверка причин и обстоятельств возгорания в Новом Уренгое жилого дома 2/1 в мкр. Оптимистов. Установлено, что очаг возгорания находился в одной из квартир дома на четвертом этаже. В ходе разведки караулом противопожарной службы в жилом помещении обнаружены тела двух лиц, мужчины и женщины", - сказано в сообщении.

Результаты расследования причин пожара и гибели людей взяты на контроль прокуратуры.