В Москве на Ленинградском проспекте произошло ДТП

Движение в районе происшествия затруднено

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Ленинградском проспекте, движение в районе происшествия затруднено на 1,5-м км. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Ленинградском проспекте (в районе д. 3, стр. 1) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. <...> Движение в районе ДТП затруднено на 1,5-м км. Выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.

Там добавили, что обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются, на месте работают оперативные службы Москвы.