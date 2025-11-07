Yonhap: в Южной Корее из-за обрушения на электростанции погибли три человека

Поиски еще четверых продолжаются, сообщило агентство

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Reuters

СЕУЛ, 7 ноября. /ТАСС/. Три человека погибли из-за обрушения котельной на электростанции в Республике Корея, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на спасателей.

По его информации, трех рабочих объявили погибшими после того, как их тела были обнаружены под завалами. Два человека были спасены. Поиски четверых продолжаются, из них двое предположительно погибли.

Ранее премьер-министр Республики Корея Ким Мин Сок поручил МВД, спасателям и полиции мобилизовать всю имеющуюся технику и персонал для спасения оказавшихся в ловушке людей.