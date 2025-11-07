Омского экс-зампреда правительства приговорили к семи годам за взятки

Также мужчине назначили штраф в размере около 13 млн рублей с лишением права в течение четырех лет занимать определенные должности

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 7 ноября. /ТАСС/. Омский суд приговорил бывшего заместителя председателя регионального правительства, экс-министра труда и социального развития региона Владимира Куприянова за получение взятки на сумму 647 тыс. рублей к семи годам колонии строгого режима и штрафу в 13 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС старший помощник прокурора области Татьяна Булихова.

"С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере около 13 млн рублей с лишением права в течение четырех лет занимать определенные должности", - сказала Булихова.

Суд постановил конфисковать в доход государства почти 500 тыс. рублей и имущество, полученные в качестве взятки, а также лишить Куприянова почетного звания "Заслуженный работник государственной гражданской службы Омской области". Также был сохранен арест на денежные средства (более 13 млн рублей) на банковских счетах экс-министра для исполнения приговора в части назначенного штрафа и конфискации.

Как установил суд, Куприянов в период с 2018 по 2023 год получил от директора подведомственного дома-интерната взятки в виде денег, имущества и услуги по изготовлению и установке на приусадебном участке спортивного комплекса на общую сумму 647 тыс. рублей. За это он организовал директору прохождение аттестации на соответствие занимаемой должности, получение премий и награждение, а также дополнительное выделение учреждению более 4,5 млн рублей. Экс-министр свою вину не признал.