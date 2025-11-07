Генконсульство РФ на Пхукете помогает вернуть двух детей после смерти россиянки

Полиция Таиланда выясняет обстоятельства

БАНГКОК, 7 ноября. /ТАСС/. Генеральное консульство России в провинции Пхукет оказывает содействие в отправке на родину двух несовершеннолетних россиян, мать которых умерла при невыясненных обстоятельствах. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил генеральный консул в островной провинции Егор Иванов.

"К сожалению, умерла россиянка, мать двоих детей. Дипломаты со вчерашнего дня находятся на связи с их отцом. Сейчас решается вопрос сопровождения детей при отправке детей на родину, будут ли это сотрудники авиакомпании или другие сопровождающие. На следующей неделе планируется их перелет в Россию. Мы находимся в контакте с отцом и с теми людьми, у которых сейчас находятся дети", - сказал он.

Полиция Таиланда выясняет обстоятельства смерти россиянки.