В Одессе произошли пожары на объектах инфраструктуры
06:40
МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. В Одессе в ночь на 7 ноября произошли пожары на объектах инфраструктуры, в том числе энергетической. Об этом сообщила Госслужба Украины по ЧС.
"Возникли пожары на объектах инфраструктуры", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В свою очередь глава Одесской областной администрации Олег Кипер написал в своем Telegram-канале, что в ночь на 7 ноября в регионе были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Также, по его информации, повреждение получило складское помещение, его назначение и местоположение не уточняется.
В ночь на 7 ноября в Одесской области объявлялась воздушная тревога.