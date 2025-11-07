Во Владимире обвиняемым в махинациях со средствами дольщиков изменили наказание

Мера пресечения изменена на заключение под стражу и на домашний арест

ВЛАДИМИР, 7 ноября. /ТАСС/. Суд во Владимире изменил меру пресечения в виде подписки о невыезде на домашний арест и заключение под стражу недобросовестным застройщикам, обвиняемым в мошенничестве со средствами дольщиков. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.

"Обвиняемым, нарушившим ранее избранную в отношении них меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, мера пресечения изменена на заключение под стражу и на домашний арест на срок 1 месяц 29 суток, то есть по 2 января 2026 года включительно", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, генеральные директора компаний "Стройвладимир", "Ситистрой" и "Интерстройплюс" обвиняются в мошенничестве с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, а также в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Установлено, что ими были похищены и выведены путем обмана денежные средства участников долевого строительства многоквартирных жилых домов на сумму свыше 1 млрд рублей.

В марте 2022 года прокуратура региона сообщила о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества при строительстве многоквартирных домов во Владимире. По данным правоохранителей, в 2017 году руководители трех взаимосвязанных организаций заключили с гражданами договоры участия в долевом строительстве в жилых комплексах "Дуброва парк" и "Дуброва парк 2" и переуступки прав требования по ним. При этом руководство строительных компаний изначально не имело реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства перед дольщиками в установленные сроки.