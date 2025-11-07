В Псковской области гражданина Белоруссии приговорили к штрафу за контрабанду

Он получил от неустановленного лица подложные документы на 21 тонну лома коррозионностойкой стали

ПСКОВ, 7 ноября. /ТАСС/. Суд в Псковской области приговорил гражданина Белоруссии к штрафу 300 тыс. рублей за незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере через госграницу РФ с государствами - членами ЕАЭС. Об этом сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов региона.

"Себежский районный суд Псковской области вынес обвинительный приговор в отношении гражданина Республики Беларусь, совершившего контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере <...>. Приговором суда Шлончак признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей", - сказано в сообщении.

Суд установил, что мужчина являлся водителем в сфере международных перевозок и знал о запрете вывоза стратегически важного товара. Он желал получить материальное вознаграждение за перевозку с территории РФ в Белоруссию с дальнейшим перемещением в государства - члены ЕС. Для этого водитель получил от неустановленного лица подложные документы на 21 тонну лома коррозионностойкой стали и осуществил его загрузку на металлобазе.

Прибыв во временную зону таможенного контроля, мужчина был остановлен сотрудниками отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Псковской таможни. В суде добавили, что перевозимый товар обращен в собственность государства.