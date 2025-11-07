PNA: число жертв тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах возросло до 188

Всего тайфун затронул более 2,2 млн филиппинцев, сообщило агентство

БАНГКОК, 7 ноября. /ТАСС/. Число погибших в результате тайфуна "Калмаэги", обрушившегося на Филиппины в начале недели, достигло 188. Об этом сообщило агентство PNA со ссылкой на данные Национального совета по снижению угрозы и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Ранее поступала информация о 140 жертвах.

Наибольшее число погибших зафиксировали на острове Себу в центральной части страны, где стихия унесла жизни 139 человек. Травмы получили 96 человек по всей стране, еще 135 жителей числятся пропавшими без вести. Всего тайфун затронул более 2,2 млн филиппинцев в восьми регионах страны, несколько сотен тысяч граждан были вынуждены покинуть свои дома.

По данным Agence France-Presse, от удара стихии пострадали города на острове Себу, улицы которых затопили ливневые дожди. В 53 населенных пунктах был объявлен режим чрезвычайного положения. Позднее президент Филиппин Фердинанд Маркос - младший объявил в республике режим национального бедствия.

Посольство России на Филиппинах рекомендовало россиянам в связи с тайфуном воздержаться от выхода на улицу и поездок в зоны, потенциально подверженные наводнениям или оползням, а также следить за сообщениями местных властей и экстренных служб.