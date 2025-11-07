В Новосибирской области комиссия изучит причины устроенных подростками диверсий

В состав рабочей группы вошли министр образования региона Мария Жафярова и ее заместители, работники МВД, Следственного комитета, ФСБ, представители других министерств и организаций

НОВОСИБИРСК, 7 ноября. /ТАСС/. Власти Новосибирской области создали рабочую группу по изучению причин и условий вовлечения молодежи в диверсионно-террористическую деятельность. Также специалисты займутся устранением этих причин, говорится в приказе министерства образования региона.

"Создать рабочую группу по изучению причин и условий вовлечения молодежи в диверсионно-террористическую деятельность и выработке мер по их устранению при министерстве образования Новосибирской области", - говорится в документе.

Рабочей группе предстоит профилактическая работа в образовательных организациях, изучение случаев девиантного и деструктивного поведения обучающихся, социально-психологических портретов обучающихся, нарушающих законодательство РФ. В состав рабочей группы вошли министр образования региона Мария Жафярова и ее заместители, работники МВД, Следственного комитета, ФСБ, представители других министерств и ряда организаций.

Ранее несколько подростков были задержаны по обвинению в совершении диверсий. В 2023 году двух подростков обвинили в поджоге релейного шкафа на перегоне Бердск - Сеятель. В том же году были задержаны три человека, в том числе два подростка, за серию диверсий на железной дороге и территории Новосибирского авиационного завода имени В. П. Чкалова. В 2025 году в суд было передано дело подростка, который за деньги по указанию неизвестных поджег устройство сигнализации, централизации и блокировки между железнодорожной станцией Новосибирск-Восточный и платформой Плехановская.