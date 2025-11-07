В Подмосковье пресекли подготовку к теракту

Агент украинских спецслужб должен был передать взрывчатку

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Сотрудники МВД РФ пресекли подготовку к теракту в Московском регионе, взрывчатку должен был передать агент украинских спецслужб. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она сообщила, что 27-летнего жителя Волоколамска задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Московской области совместно с ФСБ России.

По словам Волк, подозреваемый вел переписку с неизвестным и выразил желание оказать содействие украинским спецслужбам. По указанию куратора злоумышленник приехал в гаражный кооператив, который находился в городе Люберцы, и оттуда забрал из тайника пакет со взрывным устройством. Пакет должен был быть доставлен в Измайловский парк в Москве и передан таким же образом через тайник.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ст. 205 УК РФ. Задержанный арестован. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление и розыск соучастников задержанного.