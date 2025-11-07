В Челябинской области осудили депутата и четырех его сообщников за кражу топлива

Им назначено наказание в виде трех лет лишения свободы каждому

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Суд в Челябинской области признал районного депутата и четырех его сообщников виновными в том, что они похитили свыше 365 тонн дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода. Им назначено наказание в виде трех лет лишения свободы каждому, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Депутат собрания депутатов Сосновского муниципального района Челябинской области, а также четыре местных жителя признаны судом виновными по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере). Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Как было установлено следствием и судом, с 1 марта 2023 года по 26 марта 2024 года фигуранты под руководством депутата действовали группой лиц по предварительному сговору. Используя незаконно изготовленную врезку на участке магистрального нефтепродуктопровода "Уфа - Петропавловск", они тайно похитили более 365 тонн дизельного топлива на общую сумму свыше 18 млн рублей. Злоумышленники были задержаны сотрудниками управления ФСБ России по региону в марте прошлого года.