В Краснодарском крае задержали экс-руководителя строительного проекта за подкуп

По данным следствия, фигурант обратился к представителю индивидуального предпринимателя с предложением о передаче денежной суммы за содействие в беспрепятственной приемке работ

Редакция сайта ТАСС

© УФСБ России по Республике Коми/ ТАСС

СЫКТЫВКАР, 7 ноября. /ТАСС/. Бывший руководитель проекта по строительству водогрейной котельной в городе Инте Республики Коми задержан в Краснодарском крае по подозрению в коммерческом подкупе в особо крупном размере. Он потребовал от одного из предпринимателей коммерческий подкуп за беспрепятственную приемку работ, сообщило следственное управление СК РФ по Коми.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми возбуждено уголовное дело в отношении экс-сотрудника общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ). Уголовное дело возбуждено по материалам, собранным сотрудниками регионального УФСБ", - говорится в сообщении.

По данным следствия, возглавляемая фигурантом организация по договору подряда выполняла работы по строительству водогрейной котельной в городе Инте. Для выполнения строительно-монтажных работ в качестве субподрядчиков были привлечены другие организации. Фигурант, являясь руководителем этого проекта, обратился к представителю индивидуального предпринимателя с предложением о передаче денежной суммы за содействие в беспрепятственной приемке работ, подписании документов и своевременной оплате. Злоумышленник получил часть денежных средств от общей суммы коммерческого подкупа, однако через некоторое время был уволен с должности, в связи с чем реализовать свои преступные намерения до конца не успел. По предварительным данным следствия, фигурант требовал 3 млн рублей.

Подозреваемый задержан по месту жительства в Краснодарском крае. В отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения.

Действия коммерсанта квалифицированы по ч. 4 ст. 204 УК РФ. В рамках уголовного дела проведены обыски в жилых и офисных помещениях, расположенных в Екатеринбурге, Инте и Усинске. Проводятся другие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.