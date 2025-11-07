В трех областях Украины повреждена энергетическая инфраструктура

В течение дня в большинстве регионов страны вновь будут действовать графики отключения света

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в ночь на 7 ноября в трех регионах Украины. Об этом сообщили в Минэнерго страны.

Как говорится в Telegram-канале ведомства, повреждения получили энергообъекты в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской.

В течение дня в большинстве регионов страны вновь будут действовать графики отключения света, а также ограничения мощности для промышленных объектов. Ограничения электропотребления вводятся на Украине с середины октября, в последнее время они стали ежедневными.

В ночь на 7 ноября в ряде регионов Украины объявлялась воздушная тревога. Местные СМИ сообщали о взрывах.

О значительных повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах власти Украины заявили 10 октября. Начались массовые аварийные многочасовые отключения света. Министр энергетики страны Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. В последующие дни регулярно поступали сообщения о новых повреждениях энергетической инфраструктуры.