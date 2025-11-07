AFP: в Париже сорвали концерт Израильского филармонического оркестра

Активисты запустили дымовые шашки

Редакция сайта ТАСС

© Juan Branco/ Х

ПАРИЖ, 7 ноября. /ТАСС/. Четыре человека были задержаны после инцидентов, произошедших 6 ноября вечером в Парижской филармонии во время концерта Израильского филармонического оркестра под управлением дирижера Лахава Шани. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на прокуратуру Парижа.

По его данным, активисты сорвали выступление, запустив дымовые шашки. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес информировал, что сотрудники полиции задержали "несколько лиц, виновных в серьезных беспорядках в здании" филармонии.