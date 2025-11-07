На Украине женщина распылила газ в лицо сотруднику военкомата

Ее оштрафовали на $20,2

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. В Черноморске Одесской области женщина получила штраф в размере 850 гривен ($20,2) за то, что распылила газ в лицо офицеру ТЦК (аналог военкомата на Украине), который мобилизовал ее супруга. Решение опубликовано на сайте городского суда.

"Признать виновной <...> в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины и назначить ей наказание: в виде штрафа в размере пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 850 гривен", - говорится в документе.

Согласно показаниям матери мобилизованного, во время инцидента она вместе со своей невесткой пыталась остановить выезжающую с территории военкомата машину, в которой находился ее сын.

"Вышедший мужчина не представился и начал их отталкивать, хватать за руки, она упала, мужчина не останавливался, тащил ее по асфальту, тогда ее невестка использовала газовый баллончик. Это произошло из-за поведения мужчины, невестка ее защищала", - приведена в решении позиция свидетельницы.

Из документа следует, что сотрудник военкомата был в гражданской одежде. Признавшая свою вину женщина отмечала, что "ее муж был фактически похищен и удерживался в отделении безосновательно".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, хотя они стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с представителями ТЦК в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии ТЦК активизируют рейды по общественным местам, хватают мужчин и заталкивают в свои микроавтобусы. При задержании к военнообязанным нередко применяют силу и нарушают закон. Подобные инциденты неоднократно приводили к гибели людей.