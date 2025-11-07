На Украине обманули американца, продав ему "лазерное" оружие на $85 тыс.

Двум мужчинам предъявили обвинение в мошенничестве

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Двое жителей Киева обманули гражданина США, продав ему бутафорию под видом лазерного оружия на $85 тыс. Об этом сообщил офис генерального прокурора Украины.

"Предъявлено обвинение: выманили у американского волонтера более $85 тыс. на лазерное оружие против дронов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

По данным ведомства, 74-летний киевлянин и его 59-летний сообщник выдавали себя за разработчиков оружия. Оба заверили американского гражданина, что "могут создать лазерное устройство для поражения" БПЛА и ракет. "Для убедительности они инсценировали демонстрацию "установки". После этого военный передал им более 3,2 млн гривен (около $85 тыс. - прим. ТАСС). На самом деле никаких технологий и намерения производить оружие у мужчин не было", - отмечается в сообщении.

Прокуроры Оболонской окружной прокуратуры Киева предъявили обвинения двум мужчинам в мошенничестве, заключили в офисе.