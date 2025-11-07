Экс-бухгалтера волгоградского техникума осудили за мошенничество с пособиями

Ущерб от ее преступных действий превысил 9 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 7 ноября. /ТАСС/. Светлоярский районный суд в Волгоградской области назначил наказание в виде трех лет семи месяцев лишения свободы бывшему бухгалтеру-кассиру Волгоградского медико-экологического техникума по делу о мошенничестве с пособиями для сирот. Ущерб от ее преступных действий превысил 9 млн рублей, деньги были перечислены на личные счета ее детей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области 7 ноября.

"Судом установлено, что с 2014 по 2020 год женщина, используя свое служебное положение, незаконно перечисляла бюджетные средства на личные банковские счета своих сына и дочери, формально числившихся студентами, хотя фактически обучение они там не проходили. Денежные средства она переводила путем внесения недостоверных сведений в финансовые документы, включая реестры выплат и заявки на расходы. <…> Она готовила поддельные реестры для выплат компенсаций, пособий сиротам и стипендий другим студентам. Эти фальсифицированные документы подавались в банк, сотрудники которого, будучи введенными в заблуждение, производили переводы. <…> Комитету образования и науки Волгоградской области причинен материальный ущерб 9 170 540 рублей", - говорится в сообщении.

Судом бывший бухгалтер признана виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и приговорена к трем годам семи месяцам лишения свободы.