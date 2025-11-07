Генконсульство РФ в Ниигате: корабль с 15 россиянами дрейфует у берегов Японии

У грузового судна "Нексу" не работает основной двигатель

Редакция сайта ТАСС

© Matt Cardy/ Getty Images

ТОКИО, 7 ноября. /ТАСС/. Грузовое судно "Нексу" под флагом Того, в экипаже которого 15 граждан России, дрейфует у берегов японской префектуры Тояма. Как сообщил ТАСС вице-консул РФ в Ниигате Алексей Криворучко, среди россиян пострадавших нет.

"Мы связались с [японским] управлением безопасности на море. Они подтвердили, что с экипажем все хорошо. В настоящее время японские корабли идут навстречу судну", - сказал он.

По имеющимся данным, у судна не работает основной двигатель. Японская сторона после оценки ситуации примет решение о дальнейших действиях. Как ожидается, "Нексу" отбуксируют в порт.

"Мы продолжаем отслеживать ситуацию с российскими гражданами. В случае необходимости мы примем все возможные меры, чтобы обеспечить их безопасность и здоровье", - отметили в генконсульстве.