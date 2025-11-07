В Петербурге пенсионер отдал мошенникам почти 22 млн рублей

Неизвестный под предлогом защиты накоплений убедил его передать деньги курьерам

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Почти 22 млн рублей отдал неизвестным 86-летний петербуржец под предлогом защиты накоплений от мошенников. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

В сообщении говорится, что неизвестный под предлогом защиты накоплений от мошенников убедил пенсионера передать деньги курьерам. Пожилой мужчина возле своего дома поэтапно отдал средства на общую сумму в 21,7 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Проводят оперативно-разыскные мероприятия с целью установления и задержания лиц, которые причастны к совершению преступления. Ход и результаты расследования по уголовному делу находятся на контроле у прокуратуры Выборгского района, сообщили в пресс-службе ведомства города.